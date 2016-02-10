Наиболее часто ставится диагноз серозометра в постменопаузе, лечение при этом назначает гинеколог. Лечение народными средствами вполне может дополнить традиционное, но его следует обязательно согласовать на приеме у лечащего врача. Серозометра характеризует состояние женских половых путей, при котором происходит скопление жидкости в полости матки и ее придатках. Заболевание это не является первичным, но выступает признаком другой, более серьезной патологии. Обнаруживают серозометру на УЗИ. Обычно патология возникает из-за гормональных нарушений, которые считаются типичным явлением при климаксе.

Нередко данную патологию выявляют у пациенток, недавно перенесших оперативное вмешательство. Жидкость может скапливаться в полости матки только в единственном случае, при котором это считается нормой — во время месячных. Во всех других ситуациях данное состояние считается отклонением, свидетельствующем о нарушении функций женского репродуктивного органа. И такое нарушение обязательно следует лечить. При этом нередко прибегают к использованию средств народной медицины. Каких именно? Далее о них будет рассказано более подробно.

Эффективные средства народной медицины при лечении серозометры.

Приготовление паровых сидячих ванночек

Для таких ванн следует запастись специальным табуретом или стулом с вырезанным отверстием на сиденье. Под стул нужно поставить подходящую емкость (тазик, ведро и пр.).

Капустные листья обдают кипятком и дают им полежать полчаса в воде. По прошествии этого времени листочки вынимают из воды и опускают в посуду с молоком. Затем эту посуду ставят на огонь и доводят до состояния кипения. Далее содержимое кастрюли переливают в таз. На табурете размещаются таким образом, чтобы был обеспечен доступ лечебного пара к половым органам.

Процедуру выполняют примерно 20 минут. Эти ванны делают с периодичностью раз в сутки, пока не устранятся болевые ощущения. Такой капустно-молочный состав способен купировать болевой синдром и воспалительный процесс. Допустимо заменить листья капусты редькой, сеном. Тогда нужно еще капнуть несколько капелек растительного масла.

Принятие лежачих ванн

Лечение серозометры в постменопаузе возможно дополнить принятием лечебных лежачих ванн. Рецепты тут могут быть следующие.

В ванну с горячей водой насыпают небольшую порцию порошка горчицы. Хорошо размешивают до растворения. Ванну с горчицей принимают около четверти часа. Для приготовления ванны с можжевельником заваривают 100 г высушенных и мелко порезанных стеблей с плодами можжевельника в 8 л кипяченой воды. Убирают емкость в теплое и сухое место на 4 ч. Процедив после этого, выливают в ванну. Время принятия лежачей ванны — 20 мин. Данные процедуры рекомендовано делать дважды за неделю.

Спринцевание лечебными настоями

При воспалительном характере серозометры хорошо помогают справиться с воспалительным процессом специальные спринцевания с использованием лекарственных отваров из смеси трав: аптечной ромашки, цветков мальвы, сальвии, корней лапчатки и коры с дуба. Компоненты эти смешивают в равных частях, измельчают. 20 г растительной смеси заливают кипятком и настаивают 20 мин. Процедив, применяют при каждодневном спринцевании.

Спринцевание можно заменить введением тампона во влагалище на всю ночь, который делают из стерильной марли, смачивают его в травяном настое.

Другие распространенные способы лечения серозометры

глина;

Глина способна помочь при серозометре. Жидким составом глины наполняют таз. В жидкость окунают сначала кисти рук и держат их там 30 мин. Затем в глину помещают ступни ног и опять выжидают 30 мин. Такая процедура рекомендована к трехкратному проведению в сутки. При меньшем количестве процедур эффект достигнут не будет.

ягоды калины;

Свежие ягоды кустарника промывают, а после пересыпают в кастрюлю, заливают их водой и варят до кипения. Затем снимают с огня и оставляют настаиваться 30 мин. Пьют по 100 мл настоянного отвара плодов калины трижды за сутки. Такое лечение можно дополнить употреблением калинового сока 4 раза в день (по 50 мл).

алоэ;

Поможет быстро победить серозометру алоэ. Берут сорванные листочки деревца (трехлетнего), промывают, просушивают и кладут в холодильник на трое суток. По истечении времени вынимают, измельчают на мясорубке до кашицеобразного состояния. Добавляют в кашицу растопленное масло сливочное, две ложечки натурального меда. Хорошо все перемешивают. Прием ведут в таком порядке: 10 г лечебной смеси разводят в 300 мл теплого молока. Делят на три порции и выпивают на протяжении дня. Такое лечение рассчитано на 2 мес.

сок сельдерея;

В наикратчайшие сроки от сельдерея сок поможет справиться с женской болезнью. Первым делом растение промывают, режут и пропускают через мясорубку. Пьют по 50 мл готового состава три раза за день.

целебный настой из адониса и тимуса;

Взятое в равном соотношении сырье измельчают, перемешивают и заливают 200 мл кипятка. Посуду помещают в холод примерно на 3 ч. Профильтровав, употребляют 10 г средства четырежды за день.

подорожник;

У подорожника семя можно считать отличным средством в лечении патологии. Берут высушенное семя растения в количестве 15 г и всыпают его в эмалированную посудину. Заливают водой и ставят на огонь. Дождавшись закипания средства, оставляют его томиться на слабом огне до 20 мин. Пьют по ложечке отвара двукратно за сутки. Прием такого снадобья рассчитан на курс в 50 суток.

настой из ортилии однобокой.

Траву ортилии в количестве 50 г высушивают и измельчают, заваривают 500 мл кипятка. Средству дают настояться на протяжении 9 часов. Процеживают и употребляют по 60 мл средства четырежды за день.

Принимая во внимание народные рецепты, следует понимать, что любой недуг важно лечить своевременно и только под контролем врача.